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Проектирование универсального десантного корабля началось в России

Петербургское Северное проектно-конструкторское бюро приступило к разработке эскизного проекта универсального десантного корабля для российского флота. Как сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на независимые источники в петербургских конструкторских бюро, необходимыми расчетами по проекту и испытаниями моделей кораблей займется Крыловский государственный научный центр.

В настоящее время на вооружении России универсальных десантных кораблей нет. Такие корабли предназначены для быстрого десантирования военнослужащих и военной техники на берег. Они имеют обширные внутренние отсеки. На палубе таких кораблей могут базироваться несколько вертолетов разных классов, отвечающих за разведку, перевозку грузов и огневую поддержку десанта.

Корабль при длине 165 метров и ширине 25 метров получит водоизмещение 14 тысяч тонн. Он сможет развивать скорость до 20 узлов. Десантный корабль будет рассчитан на перевозку 500 морских пехотинцев, до 60 единиц бронетехники и четырех десантных катеров проекта 11770М. Корабль будет вооружен зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-М» и будет нести до шести ударных вертолетов Ка-52К и многоцелевых Ка-27.

Сроки разработки эскизного проекта не уточняются. Известно только, что строительство десантных кораблей заложено в новую государственную программу вооружений на 2018-2027 годы. Согласно действующим планам, закладка корпуса первого универсального десантного корабля должна состоятся в 2020 году.

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