Нейросеть научили понимать суть физических процессов в статистических системах

15:59, 31 марта 2018, ПАИ

Физики разработали новый алгоритм машинного обучения, который с помощью анализа состояний статистической системы на макроскопическом и микроскопическом уровнях находит те степени свободы, которые определяют ее физические свойства. Этот алгоритм, основанный на использовании метода ренормализационной группы, был успешно проверен на двух двумерных статистических моделях, пишут ученые в Nature Physics.

Среди многочисленных технологических и научных задач, для решения которых сейчас используется машинное обучение, в последнее время появились и некоторые физические проблемы: например фазовый анализ или численное моделирование основных энергетических состояний. Часто с помощью методов машинного обучения проводится анализ большого объема экспериментальных данных. Например, недавно физики использовали один из таких методов для решения задачи минимизации энергии в модели Изинга и поиска среди данных, полученных на Большом адронном коллайдере, редких событий образования и распада бозона Хиггса.

Но если метод поиска конкретной особенности среди известных данных (пусть и не самой простой по своей структуре) — задача для искусственных нейросетей довольно понятная, то намного сложнее, ничего не зная заранее о физической системе, состоящей из большого количества частиц, найти в ней те параметры и свойства, которые отвечают за ее физическое поведение. Системы, которые внешне (на макроскопическом уровне) ведут себя очень похожим образом, на микроскопическом уровне могут очень сильно отличаться. И понять, какими процессами на каком из масштабов контролируются, например, электронные или магнитные свойства сложных многоатомных кристаллов может быть непросто.