В дни Великого поста в храмах исправительных учреждений №3 и 6 псковского УФСИН прошли богослужения

15:28, 31 марта 2018, ПАИ

28 и 29 марта шестой седмицы Великого поста, в храмах исправительных учреждений №6 и №3 УФСИН России по Псковской области прошли Божественные литургии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

Настоятель храма Преображения Господня в Опочке протоиерей Николай Ильницкий и руководитель отдела по тюремному служению Великолукской епархии, настоятель Свято-Троицкого храма Себежа иерей Василий Нетреба совершили Божественную литургию в храме святого Георгия Победоносца на территории ФКУ ИК 6.

В храме святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, расположенном на территории ФКУ ИК 3, богослужение совершили настоятель храма святителя Николая села Зародище протоиерей Владимир Пурин и руководитель отдела по тюремному служению Великолукской епархии, настоятель Свято-Троицкого храма Себежа иерей Василий Нетреба.

Все желающие из числа заключенных имели возможность принять участие в богослужении, исповедоваться и причаститься Святых Христовых Таин. По окончании Литургии духовенство поздравило всех молящихся с приближающимися праздниками Лазаревой Субботой и Вербным воскресеньем.

Кроме того, священники разъяснили заключенным слова Василия Великого, что истинный пост - это «удаление от зла, воздержание языка, прекращение гнева и для того, чтобы достойно нести его, надо чаще направлять свой мысленный взор ко Господу, очищая свою душу покаянием и особенно необходимо помнить об этом во дни Святой Четыредесятницы».

По завершении богослужений священнослужители произнесли проповеди о Таинствах православной Церкви и любви Божией к человеку, а руководитель отдела по тюремному служению иерей Василий Нетреба посетил заключенных в штрафном изоляторе и лазарете.