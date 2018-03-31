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50 британских дипломатов намерена выслать Россия

Россия намерена выслать 50 сотрудников британской дипмиссии в ответ на решение Великобритании выдворить российских дипломатов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Разница между количеством российских и британских дипломатов — более 50 человек», — объяснила Захарова такое решение.

Накануне российский МИД объявил о скором принятии зеркальных мер против западных стран, которые выслали российских дипломатов после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери в Великобритании. Захарова отмечала, что западные государства начали «абсолютно тотальную и уже никем не скрываемую настоящую русофобскую кампанию».

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