Арнольд Шварценеггер после операции на сердце: Я вернулся

18:34, 31 марта 2018, ПАИ

Первыми словами актера Арнольда Шварценеггера после срочной операции на открытом сердце стали I'm back («Я вернулся». — ПАИ), заявил представитель звезды Дэниел Кетчелл в своем Twitter.

Как пишет «РИА Новости», 70-летний Шварценеггер в четверг поехал в больницу Лос-Анджелеса для замены клапана катетера. Подобная операция является «экспериментальной». В ходе нее возникли осложнения.

«Шварценеггер очнулся, его первыми словами в самом деле стали I'm back, так что он в хорошем настроении», — написал Кетчелл. Реплика Шварценеггера отсылает к культовой фразе его персонажа Терминатора I'll be back.

Сейчас актер находится в стабильном состоянии.