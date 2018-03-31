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Дмитрий Медведев поздравил Владимира Винокура с юбилеем

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 70-летием российского актера, народного артиста РСФСР Владимира Винокура. Как пишет ТАСС, текст поздравительной телеграммы опубликован в субботу на сайте правительства РФ.

«Вас, яркого, обаятельного человека, по праву считают мастером тонкой репризы, непревзойденным импровизатором, настоящим королем хорошей шутки, - отметил премьер. - Ваш редкий дар, музыкальность, позитивная энергия воплощаются в замечательные эстрадные номера, добрые и веселые пародии. Многие годы Ваши выступления пользуются неизменной популярностью у зрителей. Вы умеете создать на концерте особую атмосферу, подарить каждому ощущение радости».

Владимир Винокур начал сольную карьеру в качестве артиста Московского государственного концертного объединения (Москонцерт). Основное место в его сценическом творчестве занимал пародийный жанр. В своих номерах он копировал голоса Муслима Магомаева, Льва Лещенко, Геннадия Хазанова, Карела Готта и других. В 1989 году Винокур создал и возглавил в качестве художественного руководителя Московский театр пародий (сейчас - Государственный театр пародий под руководством Владимира Винокура).

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