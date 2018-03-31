Итальянский тракторист нарисовал в поле портрет Мартина Лютера Кинга

18:28, 31 марта 2018, ПАИ

Итальянский художник Дарио Гамбарина нарисовал в поле с помощью трактора портрет американского борца за права человека Мартина Лютера Кинга. Об этом сообщает газета «Известия».

Итальянец изобразил наиболее известное выражение «У меня есть мечта» на поле под Вероной на площади 21 тыс. квадратных метров. На создание работы ушло семь часов. Художник приурочил создание портрета к 50-летию со дня убийства Кинга, которое произошло 4 марта 1968 года. Сам Гамбарин признался, что решил создать портрет для того, чтобы напомнить о человеке мира, положившего жизнь за идею Земли, равной для всех рас. Мастер направления land-art для создания картины использовал трактор и плуг. Для обозначения границ изображения художник также использовал несколько флажков.

Мартин Лютер Кинг — оратор, публицист, лауреат Нобелевской премии мира правозащитник, известный борец за права чернокожих в США. В 1964 году Кинг удостоился Нобелевской премии мира за вклад в движение ненасильственного сопротивления расовому угнетению. Он был первым темнокожим американцем, в честь которого установлен бюст в Большой ротонде Капитолия в Вашингтоне.