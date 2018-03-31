Невидимый для инфракрасных сканеров материал изобрели американские ученые

17:25, 31 марта 2018, ПАИ

Американские ученые изобрели материал, который невозможно увидеть при помощи инфракрасных сканеров. По их мнению, он может использоваться для производства камуфляжной одежды. Открытие сделано в Калифорнийском университете в Ирвайне, сообщает NakedScience.

Ученые заявляют, что материал из алюминия, пластика и липкой ленты способен надежно маскировать объекты от инфракрасного излучения. Принцип действия такого материала сильно смахивает на маскировку кальмаров под водой. По словам главы исследовательской группы Алона Городецкого, материал способен образовывать «морщины» на своей поверхности, что приводит к уменьшению отдаваемого тепла.

Само инфракрасное излучение – это, так называемое, «тепловое» излучение, которое прекрасно видно разнообразными сканерами.