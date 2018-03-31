0
18:34
Арнольд Шварценеггер после операции на сердце: Я вернулся
14:16
Час Земли проводится в мире 24 марта
21:30
Сборная России по футболу проиграла Бразилии
19:39
Путин поблагодарил россиян за «беспрецедентную» поддержку
09:08
Печенье в форме птиц принято печь сегодня по народному календарю
21:44
Путин пообещал ужесточить наказание за нелегальный ввоз сельхозпродукции
17:12
Владимир Путин: Арктический регион для России крайне важен
Еще новости
Страна и мир

Невидимый для инфракрасных сканеров материал изобрели американские ученые

Американские ученые изобрели материал, который невозможно увидеть при помощи инфракрасных сканеров. По их мнению, он может использоваться для производства камуфляжной одежды. Открытие сделано в Калифорнийском университете в Ирвайне, сообщает NakedScience.

Ученые заявляют, что материал из алюминия, пластика и липкой ленты способен надежно маскировать объекты от инфракрасного излучения. Принцип действия такого материала сильно смахивает на маскировку кальмаров под водой. По словам главы исследовательской группы Алона Городецкого, материал способен образовывать «морщины» на своей поверхности, что приводит к уменьшению отдаваемого тепла.

Само инфракрасное излучение – это, так называемое, «тепловое» излучение, которое прекрасно видно разнообразными сканерами.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Арнольд Шварценеггер после операции на сердце: Я вернулся
31 марта 2018
Арнольд Шварценеггер после операции на сердце: Я вернулся
Час Земли проводится в мире 24 марта
24 марта 2018
Час Земли проводится в мире 24 марта
Сборная России по футболу проиграла Бразилии
23 марта 2018
Сборная России по футболу проиграла Бразилии
Путин поблагодарил россиян за «беспрецедентную» поддержку
23 марта 2018
Путин поблагодарил россиян за «беспрецедентную» поддержку 1
Печенье в форме птиц принято печь сегодня по народному календарю
22 марта 2018
Печенье в форме птиц принято печь сегодня по народному календарю
Путин пообещал ужесточить наказание за нелегальный ввоз сельхозпродукции
12 марта 2018
Путин пообещал ужесточить наказание за нелегальный ввоз сельхозпродукции 1
Владимир Путин: Арктический регион для России крайне важен
11 марта 2018
Владимир Путин: Арктический регион для России крайне важен
Владимир Путин заявил, что иногда Песков «несет пургу»‍
10 марта 2018
Владимир Путин заявил, что иногда Песков «несет пургу»‍ 4

Идет загрузка...