0
17:03
До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 1 апреля
15:28
В дни Великого поста в храмах исправительных учреждений №3 и 6 псковского УФСИН прошли богослужения
14:18
Михаил Ведерников призвал псковичей рассказать о местах, где не соблюдаются правила пожарной безопасности
10:41
Выход на лед в Псковской области запрещен
09:20
Лучший хоровой коллектив для участия во Всероссийском фестивале выбирают в Псковской области
22:21
Весенние запреты на рыбную ловлю вступают в силу в Псковской области
21:04
Не служивших по состоянию здоровья россиян призовут в армию
Еще новости
Общество

Сотрудники псковского МЧС рассказали локнянцам о пожарной безопасности

Сегодня, 31 марта в поселке Локня сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам провели профилактический рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда были проведены профилактические беседы с гражданами на тему соблюдения требований пожарной безопасности. В жилом секторе на подведомственной территории инспектор провел инструктажи в области пожарной безопасности, в том числе по соблюдению требований пожарной безопасности, электробезопасности, правил эксплуатации газового оборудования и печного отопления, распространены листовки на темы: «Неисправный электроприбор - причина пожара», «Безопасность печного отопления», «Эксплуатация газового оборудования», с гражданами проведены профилактические беседы.

«До населения доведена обстановка с пожарами в Локнянском районе, наиболее частые причины возникновения пожаров, порядок действий при обнаружении пожара», - отметили специалисты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 1 апреля
31 марта 2018
До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 1 апреля
В дни Великого поста в храмах исправительных учреждений №3 и 6 псковского УФСИН прошли богослужения
31 марта 2018
В дни Великого поста в храмах исправительных учреждений №3 и 6 псковского УФСИН прошли богослужения
Михаил Ведерников призвал псковичей рассказать о местах, где не соблюдаются правила пожарной безопасности
31 марта 2018
Михаил Ведерников призвал псковичей рассказать о местах, где не соблюдаются правила пожарной безопасности
Выход на лед в Псковской области запрещен
31 марта 2018
Выход на лед в Псковской области запрещен 3
Лучший хоровой коллектив для участия во Всероссийском фестивале выбирают в Псковской области
31 марта 2018
Лучший хоровой коллектив для участия во Всероссийском фестивале выбирают в Псковской области
Весенние запреты на рыбную ловлю вступают в силу в Псковской области
30 марта 2018
Весенние запреты на рыбную ловлю вступают в силу в Псковской области
Не служивших по состоянию здоровья россиян призовут в армию
30 марта 2018
Не служивших по состоянию здоровья россиян призовут в армию
Михаил Ведерников провел очередную планерку в Псковском перинатальном центре
30 марта 2018
Михаил Ведерников провел очередную планерку в Псковском перинатальном центре 1

Идет загрузка...