Сотрудники псковского МЧС рассказали локнянцам о пожарной безопасности

17:48, 31 марта 2018, ПАИ

Сегодня, 31 марта в поселке Локня сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам провели профилактический рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда были проведены профилактические беседы с гражданами на тему соблюдения требований пожарной безопасности. В жилом секторе на подведомственной территории инспектор провел инструктажи в области пожарной безопасности, в том числе по соблюдению требований пожарной безопасности, электробезопасности, правил эксплуатации газового оборудования и печного отопления, распространены листовки на темы: «Неисправный электроприбор - причина пожара», «Безопасность печного отопления», «Эксплуатация газового оборудования», с гражданами проведены профилактические беседы.

«До населения доведена обстановка с пожарами в Локнянском районе, наиболее частые причины возникновения пожаров, порядок действий при обнаружении пожара», - отметили специалисты.