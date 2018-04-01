1 апреля в мире празднуют Международный день птиц

12:47, 01 апреля 2018, ПАИ

Ежегодно 1 апреля на Земле отмечается Международный день птиц - интернациональный экологический праздник, который возник в США в 1894 году.

Как сообщает calend.ru, в России эту дату начали праздновать в XIX веке, уже в то время в стране была организована охрана птиц, а к началу XX века этим делом занимались уже несколько десятков организаций. В их числе — орнитологический комитет при Русском обществе акклиматизации животных и растений, Постоянная природоохранительная комиссия при Русском географическом обществе, Российское общество покровительства животным, основанное в 1865 году. В городах открывались и детские организации — так называемые Майские союзы для изучения и защиты птиц. Они создавались на базе школ и объединяли детей девяти-одиннадцати лет, носивших на головных уборах эмблему — летящую ласточку. В 1910 году школьный учитель Петр Бузук в селе Хортица основал первое в стране Общество охранителей природы, символом которого стало птичье гнездо. Участники общества подкармливали птиц и развешивали для них гнездовья.

После революции 1917 года детские Майские союзы прекратили свое существование, но идею охраны птиц подхватили юннатские организации. Летом 1924 года прошел первый и единственный в СССР Всесоюзный съезд юннатов, на котором преподаватель Центральной биостанции Николай Дергунов предложил вновь учредить День птиц. С 1926 года эту дату отмечали в СССР уже как официальный праздник.

Напомним, что во вторые выходные мая отмечается Всемирный день мигрирующих птиц.