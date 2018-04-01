День смеха отмечается в мире 1 апреля

10:37, 01 апреля 2018, ПАИ

День смеха (День дурака) отмечается в мире 1 апреля. Как сообщает calend.ru, в этот день принято разыгрывать родных, друзей и знакомых, подшучивать над ними.

Одну из версий о возникновении праздника смеха связывают с тем, что изначально 1 апреля праздновалось во многих странах как день весеннего равноденствия и время Пасхи. Празднества по случаю весеннего нового года всегда сопровождались шутками, шалостями и веселыми проделками. Другая распространенная версия возникновения Дня смеха связана с переходом на Григорианский календарь, введенный Папой Римским Григорием в 1582 году. Дело в том, что Новый год в средние века отмечался не 1 января, а в конце марта до того, как в 1563-1564 годах король Карл Девятый реформировал во Франции календарь. Поэтому Новогодняя неделя начиналась 25 марта и заканчивалась 1 апреля. В те времена также было принято веселиться в новогодние праздники, но, несмотря на изменения в календаре, некоторые консервативно настроенные люди продолжали праздновать новогоднюю неделю по старому стилю. Другие смеялись и подшучивали над ними, преподносили «дурацкие» подарки и называли «апрельскими дураками».

В XVIII веке этот праздник стал широко известен и популярен, англичане, шотландцы и французы распространили его в своих американских колониях. В День смеха принято было подшучивать друг над другом, а также давать друг другу бессмысленные поручения, например, найти и принести сладкий уксус. Самые известные первоапрельские розыгрыши уже классифицированы в список 100 первоапрельских шуток всех времен, среди которых падение Пизанской башни, фоторепортаж о летающих пингвинах, приземление НЛО в Лондоне, переход на десятичную систему измерения времени, изменение числа Пи с 3.14 на 3.0.