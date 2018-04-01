0
14:32
Псковский кремль вошёл в десятку самых необычных крепостей России
12:50
На помощь молодёжи в подготовке Ганзейских дней рассчитывает Михаил Ведерников
10:51
Члены Молодёжного парламента проводят выездное заседание в формате сессии стратегического планирования
08:50
Вербное Воскресенье отмечают православные верующие
17:03
До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 1 апреля
15:28
В дни Великого поста в храмах исправительных учреждений №3 и 6 псковского УФСИН прошли богослужения
14:18
Михаил Ведерников призвал псковичей рассказать о местах, где не соблюдаются правила пожарной безопасности
Еще новости
Общество

День смеха отмечается в мире 1 апреля

День смеха (День дурака) отмечается в мире 1 апреля. Как сообщает calend.ru, в этот день принято разыгрывать родных, друзей и знакомых, подшучивать над ними.

Одну из версий о возникновении праздника смеха связывают с тем, что изначально 1 апреля праздновалось во многих странах как день весеннего равноденствия и время Пасхи. Празднества по случаю весеннего нового года всегда сопровождались шутками, шалостями и веселыми проделками. Другая распространенная версия возникновения Дня смеха связана с переходом на Григорианский календарь, введенный Папой Римским Григорием в 1582 году. Дело в том, что Новый год в средние века отмечался не 1 января, а в конце марта до того, как в 1563-1564 годах король Карл Девятый реформировал во Франции календарь. Поэтому Новогодняя неделя начиналась 25 марта и заканчивалась 1 апреля. В те времена также было принято веселиться в новогодние праздники, но, несмотря на изменения в календаре, некоторые консервативно настроенные люди продолжали праздновать новогоднюю неделю по старому стилю. Другие смеялись и подшучивали над ними, преподносили «дурацкие» подарки и называли «апрельскими дураками».

В XVIII веке этот праздник стал широко известен и популярен, англичане, шотландцы и французы распространили его в своих американских колониях. В День смеха принято было подшучивать друг над другом, а также давать друг другу бессмысленные поручения, например, найти и принести сладкий уксус. Самые известные первоапрельские розыгрыши уже классифицированы в список 100 первоапрельских шуток всех времен, среди которых падение Пизанской башни, фоторепортаж о летающих пингвинах, приземление НЛО в Лондоне, переход на десятичную систему измерения времени, изменение числа Пи с 3.14 на 3.0.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковский кремль вошёл в десятку самых необычных крепостей России
01 апреля 2018
Псковский кремль вошёл в десятку самых необычных крепостей России 4
На помощь молодёжи в подготовке Ганзейских дней рассчитывает Михаил Ведерников
01 апреля 2018
На помощь молодёжи в подготовке Ганзейских дней рассчитывает Михаил Ведерников 2
Члены Молодёжного парламента проводят выездное заседание в формате сессии стратегического планирования
01 апреля 2018
Члены Молодёжного парламента проводят выездное заседание в формате сессии стратегического планирования
Вербное Воскресенье отмечают православные верующие
01 апреля 2018
Вербное Воскресенье отмечают православные верующие
До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 1 апреля
31 марта 2018
До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 1 апреля
В дни Великого поста в храмах исправительных учреждений №3 и 6 псковского УФСИН прошли богослужения
31 марта 2018
В дни Великого поста в храмах исправительных учреждений №3 и 6 псковского УФСИН прошли богослужения
Михаил Ведерников призвал псковичей рассказать о местах, где не соблюдаются правила пожарной безопасности
31 марта 2018
Михаил Ведерников призвал псковичей рассказать о местах, где не соблюдаются правила пожарной безопасности 3
Выход на лед в Псковской области запрещен
31 марта 2018
Выход на лед в Псковской области запрещен 3

Идет загрузка...