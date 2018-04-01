0
14:32
Псковский кремль вошёл в десятку самых необычных крепостей России
12:50
На помощь молодёжи в подготовке Ганзейских дней рассчитывает Михаил Ведерников
10:51
Члены Молодёжного парламента проводят выездное заседание в формате сессии стратегического планирования
08:50
Вербное Воскресенье отмечают православные верующие
17:03
До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 1 апреля
15:28
В дни Великого поста в храмах исправительных учреждений №3 и 6 псковского УФСИН прошли богослужения
14:18
Михаил Ведерников призвал псковичей рассказать о местах, где не соблюдаются правила пожарной безопасности
Еще новости
Общество

Дарья Грязная наступила по народному календарю

Дарья Грязная наступила по народному календарю, сообщает calend.ru. Праздник получил название в честь двух христианских святых — Хрисанфа и Дарии Римских, живших в III веке. Хрисанф происходил из семьи язычников, но, прочитав Новый Завет, решил стать христианином. Отец, желая отвратить юношу от веры, женил его на Дарии, жрице Афины Паллады, однако Хрисанф смог обратить в христианство и ее. Супруги решили вести девственную жизнь и призывали к этому других. Горожане пожаловались на Хрисанфа и Дарию властям; христианскую пару подвергли истязаниям, а затем казнили.

Грязной Дарью называют за то, что к этому дню активно тает снег. Вешние воды заливают поля, дворы, дороги, появляется грязь и вокруг прорубей на реках. Поэтому в народе говорили: «Дарья проруби обгадила». Считалось, что «Дарья даром не марала, а грязь лишь на тех людей лепила, кто нечистыми помыслами был тяжел». Поэтому в этот день по испачканной одежде можно было определить плохого человека.

Были и другие приметы, связанные с таянием снега. Например, если вешняя вода шла с шумом — это предвещало хорошие травы летом. Успешный год предвещал и навоз, вытаявший в этот день на дороге. Также на Грязную Дарью было принято белить холсты: ткань расстилали на снег под яркое солнце, и она становилась светлее, а от утреннего мороза — мягче. Опытные ткачихи советовали молодым: «Стели кросна (длинные тонкие холстины) по заморозкам».

Считалось также, что в этот день просыпается домовой. Поэтому его нужно было задобрить — угостить хлебом и молоком и развеселить небольшим представлением. Особо смелые пытались домового обмануть и говорили друг другу неправду. 1 апреля было принято разыгрывать друг друга, по этому поводу существовали разные присказки, например, такая: «Коли первого апреля не соврешь — когда еще времечко найдешь?» У девушек была особая примета: если разыграть как можно больше народа в этот день — то жених тебя не обманет.

Существовали для этого дня и приметы на погоду: какая погода стоит 1 апреля, такая будет и 1 октября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковский кремль вошёл в десятку самых необычных крепостей России
01 апреля 2018
Псковский кремль вошёл в десятку самых необычных крепостей России 4
На помощь молодёжи в подготовке Ганзейских дней рассчитывает Михаил Ведерников
01 апреля 2018
На помощь молодёжи в подготовке Ганзейских дней рассчитывает Михаил Ведерников 2
Члены Молодёжного парламента проводят выездное заседание в формате сессии стратегического планирования
01 апреля 2018
Члены Молодёжного парламента проводят выездное заседание в формате сессии стратегического планирования
Вербное Воскресенье отмечают православные верующие
01 апреля 2018
Вербное Воскресенье отмечают православные верующие
До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 1 апреля
31 марта 2018
До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 1 апреля
В дни Великого поста в храмах исправительных учреждений №3 и 6 псковского УФСИН прошли богослужения
31 марта 2018
В дни Великого поста в храмах исправительных учреждений №3 и 6 псковского УФСИН прошли богослужения
Михаил Ведерников призвал псковичей рассказать о местах, где не соблюдаются правила пожарной безопасности
31 марта 2018
Михаил Ведерников призвал псковичей рассказать о местах, где не соблюдаются правила пожарной безопасности 3
Выход на лед в Псковской области запрещен
31 марта 2018
Выход на лед в Псковской области запрещен 3

Идет загрузка...