В Пскове назначены дополнительные автобусы на кладбища

10:17, 01 апреля 2018, ПАИ

1 апреля, в Вербное воскресенье, и в день Пасхи, 8 апреля, будет дополнительно организовано движение автобуса на кладбище «Крестовское» рейсами от железнодорожного вокзала, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». Автобус будет отправляться в 9:45, 10:45, 12:00 и 13:00. Рейсы от кладбища - в 10:15, 11:15, 12:30 и 13:30. Льготы и месячные проездные билеты не действительны.

8 апреля также пустят дополнительные автобусы по маршруту «Площадь Ленина – Орлецы». Они будут ходить в 9:00 до 15:00 с интервалом движения 9 – 10 минут. Льготы и месячные проездные билеты также не действительны.

31 марта, 1, 7 и 17 апреля организовано дополнительное движение автобусов по маршруту «Площадь Ленина – Орлецы» с 9:00 до 15:00 с интервалом движения 15 минут. Льготы и месячные проездные билеты будут не действительны.

В эти же дни автобус маршрута № 9 будет заезжать на кладбище «Крестовское». Рейсы от вокзала - в 10:05, 11:05, 12:20 и 13:20, от кладбища - в 12:02, 12:55, 13:55 и 15:00.