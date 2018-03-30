Социальные пенсии проиндексируют с сегодняшнего дня

09:48, 01 апреля 2018, ПАИ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля. На эти цели направляется около 10 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости. Будут повышены другие выплаты, размер которых зависит от роста социальной пенсии.

Подписанным постановлением утверждается коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля 2018 года в размере 1,029.

В пояснительной записке к документу указано, что при индексации социальных пенсий также повышаются установленные в соответствии с Федеральным законом пенсии отдельным категориям граждан (военнослужащие, проходившие военную службу по призыву, и члены их семей, участники Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, и члены их семей, граждане из числа работников лётно-испытательного состава и другие категории граждан).

Индексация коснётся 3,9 миллиона пенсионеров, в том числе 3,1 миллиона пенсионеров, получающих социальные пенсии. Одновременно повысят другие выплаты, размер увеличения которых зависит от роста социальных пенсий.