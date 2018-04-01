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Общество

Вступил в силу запрет на вылов щуки в псковских водоёмах

На озёрах Псковской области стартуют мероприятия по охране весенне-нерестующих рыб. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете региона по природопользованию и охране окружающей среды.

На Псковском, Теплом и Чудском озёрах с 25 апреля по 15 июня будет установлен запрет на вылов судака и леща, с 1 апреля по 15 мая – на вылов щуки. На прочих водных объектах рыбохозяйственного значения запрещается лов щуки с 1 апреля по 10 мая, судака - с 5 мая по 15 июня, раков - от распаления льда по 15 июля.

По фактам нарушений Правил рыболовства можно обращаться в отдел госконтроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области по телефонам: (8112) 56-05-31, 56-02-98, 56-05-47, 8-921-703-01-05.

Кроме того, в соответствии с Правилами рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна с 10 апреля до 15 июня вводится весенний запрет на использование моторных судов на всех водоемах области.

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