Члены Молодёжного парламента проводят выездное заседание в формате сессии стратегического планирования

10:51, 01 апреля 2018, ПАИ

Члены Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании (ПОС) депутатов 31 марта и 1 апреля проводят двухдневное выездное заседание на базе «Динамо» в деревне Бор Бельково Печорского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

Первая часть мероприятия прошла в формате семинаров, мотивационных тренингов и сессии стратегического планирования. Основной задачей такого подхода было определение миссии Молодёжного парламента и плана действий на ближайший период.

«Молодёжный парламент существует только в отражении тех целей и задач, которые вы перед собой ставите, - обратился к участникам заседания куратор Молодёжного парламента вице-спикер областного Собрания Виктор Остренко. - Чтобы Молодёжный парламент был не формальным органом, а на самом деле эффективно работал, каждый из вас должен сказать себе: "Я – это Молодёжный парламент". Это первый шаг, а второй - спросить себя: каким я должен быть в Молодёжном парламенте?»

Справиться с задачей стратегического планирования молодым людям помогли специалисты, работающие в этой сфере: исполнительный директор Петербургского GR клуба Игорь Сопов и консультант по стратегическому управлению, член научно-экспертного совета Общероссийского Конгресса муниципальных образований, эксперт Фонда президентских грантов и член Российской Ассоциации по связям с общественностью Роман Золин.

Игорь Сопов, имеющий большой опыт работы с молодёжными общественными объединениями, рассказал об истории создания молодёжных парламентов в России и предостерёг начинающих политиков от возможных ошибок. «Как правило, на этапе создания Молодёжного парламента у всех есть энтузиазм, начинается бурная деятельность, а потом происходит затухание. Это происходит, потому что изначально молодые люди не совсем ясно понимали, зачем они пришли в эту структуру», - сказал Игорь Сопов и посоветовал членам псковского Молодёжного парламента найти объединяющие идеи и выстроить необходимые коммуникации. Он подчеркнул, что Молодёжный парламент – это отличный инструмент для реализации социальных проектов и личностного роста.

Роман Золин своё выступление перед членами Молодёжного парламента начал с предложения каждому из них ответить на вопрос «Зачем я здесь?», и, исходя из этого, сформулировать задачи Молодёжного парламента, как единой структуры на ближайшую перспективу. В ходе обсуждения участники дискуссии пришли к выводу, что рассматривают Молодёжный парламент, как средство коммуникации с властью для решения актуальных для молодёжи вопросов. Задачей общественной молодёжной структуры, по мнению начинающих политиков, также является вовлечение молодых людей в общественно-политическую жизнь, развитие региона и реализация социальных проектов, улучшающих жизнь граждан.

Сделав перерыв в интерактивной части заседания, члены Молодёжного парламента в привычном формате работы решили ряд кадровых и организационных вопросов.

Артур Евтеев единогласно избран заместителем председателя Молодёжного парламента. Комитет по правовым вопросам и законотворчеству возглавил Владимир Яковлев. Председателем комитета по связям с общественностью и СМИ избрана Валерия Соловьёва.

Также определены региональные кураторы проектов федерального Молодёжного парламента: Анна Жаброва будет отвечать за проект «Каждый день горжусь Россией», а Владимиру Журавлёву вместе с рабочей группой поручено с учётом региональной тематики разработать новый формат проведения тестов по истории Великой Отечественной войны.

Как и в прошлом году, в планах Молодёжного парламента проведение в областной столице массового велопарада – организацией этого мероприятия, запланированного на конец мая, будет заниматься Максим Афанасенко.

Проект международной народной дипломатии «Автопробег за мир», как и прежде, курирует Артур Евтеев. Он сообщил, что в этом году в проекте будут участвовать более 30 городов. Кроме того, Артур Евтеев проинформировал коллег, что в конце апреля в Псков приедут молодые парламентарии из Белоруссии для подписания соглашения о сотрудничестве.

Во второй день выездного заседания Молодёжного парламента запланирована итоговая сессия стратегического планирования и открытый диалог с врио губернатора области Михаилом Ведерниковым.