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Общество

Режиссер «Театра Слова» Леонид Изотов отметил 80-летие

31 марта, в Городском культурном центр Пскова состоялась встреча-концерт «Как нарисовать птицу...», посвященная юбилею режиссера народного коллектива «Театр слова» Леониду Изотову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Поздравить юбиляра пришли его коллеги и друзья, официальные лица, псковичи, неравнодушные к творчеству Леонида Изотова. С приветственным словом обратился заместитель главы города Владимир Воробьев. «Леонида Изотова знают и любят многочисленные поклонники разного возраста. Это еще раз доказывает, что он талантливый человек, который может найти подход к любому. Его талант, увлеченность любимым делом, энергичность помогают объединить коллектив, направить его к достижению новых творческих высот», - поздравил Владимир Воробьев именинника и пожелал ему здоровья, неиссякаемой творческой энергии и искренней зрительской любви.

Заместитель начальника Управления культуры администрации Пскова Вячеслав Рахман подчеркнул, что благодаря профессиональному мастерству, таланту и поистине подвижнической самоотдаче коллектив сегодня занимает значимое место в музыкально-театральной жизни Пскова: «Леонид Изотов всегда обращается к произведениям исключительного достоинства, но при этом не боится экспериментов, смело выбирает музыкальный материал. Он умеет подарить зрителям праздник веселья и радости».

Также к словам поздравления присоединился народный фольклорный ансамбль «Веретье», исполнив ряд музыкальных композиций.

Добавим, Леонид Иванович Изотов родился 25 марта 1938 года в Харькове. В 1977 году окончил факультет режиссуры Высшего театрального училища имени Бориса Щукина, получил специальность «режиссер народного театра». Леонид Изотов в 1975 году приехал в Псков и с тех пор является режиссером народного коллектива «Театр Слова». Общий режиссерский стаж составляет 48 лет. За эти годы им создано более 50 спектаклей. Среди них - «Двенадцать», «Забыть Герострата», «Строки, опаленные войной», «Дорогами ветров», «Сквозь время», «У войны не женское лицо», «Земной любови», «Песни, песни, о чем вы кричите», «Ностальгия» и многие другие. Под руководством Леонида Изотова было организовано множество концертов и программ по всей Псковской области.

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