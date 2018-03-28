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Мужчина с татуировкой в виде якоря разыскивается в Пскове

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивает жителя областного центра Александра Смирнова 1931 года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 4 января он пропал без вести в Пскове.

Приметы: на вид 80 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы седые, коротко остриженные, брови прямые, глаза светлые, губы тонкие.

Особые приметы: отсутствует фаланга безымянного пальца левой руки. Над запястьем правой руки - татуировка  в виде якоря.

Был одет в вязаную серую шапку, чёрные куртку и брюки, зимние мягкие сапоги. При себе была металлическая трость.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого Смирнова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 8-911-351-26-80 или 02.

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