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Общество

Один из этапов конкурса для учащихся «Псковская земля. История. Памятники. Люди» прошел в Псковском музее

В дни весенних каникул в залах Псковского музея-заповедника проходил один из этапов областного конкурса для учащихся «Псковская земля. История. Памятники. Люди», организованного «Центром детского и юношеского туризма и экскурсий». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея, победители этого конкурса представят Псковскую область на всероссийской олимпиаде по школьному краеведению в Москве.

Двадцать школьников приехали из районов и городов области в музей, где им предстояло атрибутировать музейные предметы. В работе им помогала заведующая историческим отделом Елена Сухова. Для педагогов, руководителей школьных музеев, сопровождающих участников конкурса, был организован методический семинар «Инновации в исследовательской, музейной и экскурсионной деятельности». В рамках семинара были показаны фонд «Документов современной истории» и отдел хранения фондов археологии Псковского музея-заповедника.

О работе с посетителями, новых подходах в музейной и экскурсионной деятельности Псковского музея учителям рассказали сотрудники отдела «Музейный образовательный центр» и отдела «Псковский кремль». Несколько вопросов по правильному заполнению технологических карт экскурсий осветила заведующая методическим отделом Светлана Хащенко.

Опыт по проведению в Псковском музее научно-практических конференций, исторических и ролевых игр, театрализованных программ  сотрудники музея постарались передать педагогам из районов Псковской области, чтобы они попробовали использовать его в работе своих школьных музеев.

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