Порядка 300 школьников стали участниками всероссийской недели «Музей и дети» в Пскове

12:28, 01 апреля 2018, ПАИ

Порядка 300 школьников стали участниками всероссийской недели «Музей и дети» в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

С 23 марта по 1 апреля дети побывали в Поганкиных палатах, в Приказной палате Псковского кремля, в Картинной галерее Псковского музея.

Были задействованы новые выставки «Кто в доме хозяин» и «На рубежах Отчизны», а также постоянные экспозиции. На культурно-образовательные программы приходили как индивидуальные посетители, так и организованные группы школьников. Путешествия по музейным залам сопровождались научными сотрудниками. Познакомиться с музеем можно было и самостоятельно, ответив на вопросы музейного путеводителя на программе «Путешествие с музейным букварем».

Приказную палату показал подьячий Ефимка - кукла, ставшая главным героем программы «Как подъячий Ефимка службу правил». Он рассказал о своей работе, объяснил значение незнакомых предметов в интерьере Приказной палаты. В Картинной галерее музея говорили о том, как создаются картины, какие существуют жанры живописи, какими выразительными средствами может пользоваться мастер-художник.

Об истории «торжества из торжеств» и символике «еды небесной» ребята узнали на программе «Вокруг пасхального кулича». Разыскать птиц в музейных предметах, услышать трели соловья и «закликать весну» дети смогли на программе, посвященной традициям народного весеннего календаря «День птиц, весны и жаворонков».

Записаться на интерактивные программы можно по телефону 8 (8112) 66-18-29.