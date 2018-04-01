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Политика

Аман Тулеев ушёл в отставку с поста губернатора Кемеровской области

1 апреля губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, возглавлявший регион более 20 лет, на фоне трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» обратился к президенту Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства подписал указ о досрочном прекращении полномочий Тулеева и назначил временно исполняющим главы Кузбасса Сергея Цивилева, который стал заместителем губернатора в начале марта.

«Принять отставку губернатора Кемеровской области Тулеева А. Г. по собственному желанию. Назначить Цивилева Сергея Евгеньевича временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Кемеровской области», — говорится в указе.

Аману Тулееву 73 года, он пришел в политику в конце 1980-х годов. Кемеровскую область возглавил в 1997 году, четыре раза переизбирался главой региона с результатом 93,5-96,69% голосов. Его губернаторские полномочия заканчивались в 2020 году.

Сергей Цивилев, занимавший должность генерального директора угледобывающей компании «Колмар», был назначен на должность заместителя Тулеева по промышленности, транспорту и потребительскому рынку 5 марта.

Цивилев с отличием окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова по специальности «Вооружение кораблей», квалификация офицер с высшим военно-специальным образованием, инженер-электромеханик. С 1978 по 1994 год проходил службу в Военно-Морском флоте СССР и Военно-Морском флоте России.

В 1999 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «Финансы и кредит», квалификация экономист. С 1995 по 1996 годы руководил службой безопасности в филиале петербургского банка «Аэрофлот». С 1997 по 2013 года занимал должность генерального директора юридической фирмы «Нортэк» в Санкт-Петербурге. После этого возглавил компанию «Колмар» — крупный холдинг, объединяющий промышленные предприятия по добыче и переработке коксующихся углей на территории Якутии.

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