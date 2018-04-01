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Общество

Михаил Ведерников предложил молодым политикам Псковской области сосредоточиться на грантовой работе

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников предложил молодым политикам региона сосредоточиться на грантовой работе. Об этом с выездного заседания Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Михаила Ведерникова, необходимо идти по пути грантовой поддержки, воплощая проекты с использованием средств всевозможных грантов. Так, напомнил врио губернатора, в 2017 году Псковская область получила президентских грантов на 30 млн рублей.

Михаил Ведерников также отметил, что Молодежный парламент - прекрасная возможность получить опыт в общественно-политической работе. «В чистом виде люди в Молодёжном парламенте стараются стать политиками в будущем», - добавил он.

Врио губернатора сообщил, что 9 апреля намерен презентовать проект «Команда 2018» для активных, неравнадушных людей, которые желают изменить жизнь в регионе к лучшему. «Приглашаю вас принять в нем участие. Это будет хорошая кадровая площадка, которая даст дополнительные возможности», - подытожил Михаил Ведерников.

 

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