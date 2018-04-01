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Псковская область должна стать привлекательной для молодых специалистов, уверен Михаил Ведерников

Псковская область должна стать привлекательной для молодых специалистов, уверен врио губернатора региона Михаил Ведерников. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом он сообщил на выездном заседании Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, которое проходит 1 апреля на базе «Динамо» в Печорском районе.

«Нам нужно создавать условия, чтобы люди возвращались в регион, даже те, кто уехал в Москву и Петербург. Мы должны создавать здесь востребованные рабочие места, условия, предоставлять помощь молодым специалистам помощь. Кроме того, молодым специалистам должно быть чем заняться помимо работы», - отметил Михаил Ведерников и попросил членов парламента давать обратную связь, предлагать свои идеи, задавать вопросы.

Михаил Ведерников также сообщил, что 9 апреля вместе с известным спортсменом Алексеем Немовым планирует посетить Великие Луки. Алексей Немов проведёт мастер-класс для великолучан.

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