Михаил Ведерников объявил о своём намерении принять участие в выборах губернатора Псковской области

12:19, 01 апреля 2018, ПАИ

Михаил Ведерников впервые объявил о своём намерении принять участие в выборах губернатора Псковской области. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом он сообщил на выездном заседании Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, которое проходит 1 апреля на базе «Динамо» в Печорском районе.

Напомним, что с октября 2017 года Михаил Ведерников руководит регионом с приставкой «временно исполняющий обязанности». Выборы губернатора запланированы на сентябрь 2018 года. Точная дата будет определена летом.