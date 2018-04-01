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Михаил Ведерников объявил о своём намерении принять участие в выборах губернатора Псковской области

Михаил Ведерников впервые объявил о своём намерении принять участие в выборах губернатора Псковской области. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом он сообщил на выездном заседании Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, которое проходит 1 апреля на базе «Динамо» в Печорском районе.

На фото: Михаил Ведерников

Напомним, что с октября 2017 года Михаил Ведерников руководит регионом с приставкой «временно исполняющий обязанности». Выборы губернатора запланированы на сентябрь 2018 года. Точная дата будет определена летом.

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