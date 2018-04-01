На помощь молодёжи в подготовке Ганзейских дней рассчитывает Михаил Ведерников

12:50, 01 апреля 2018, ПАИ

На помощь молодёжи в подготовке Ганзейских дней 2019 года в Пскове рассчитывает врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом он сообщил на выездном заседании Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, которое проходит 1 апреля на базе «Динамо» в Печорском районе.

Михаил Ведерников подчеркнул, что важнейшим пунктом подготовки к Ганзе станет разработка событийных мероприятий. «Мы хотим достойно провести Ганзу не только для иностранных гостей, но и, конечно, для наших жителей, поэтому нам нужен корпус волонтёров. Мы готовы их обучить», - отметил глава региона и добавил, что в рамках Ганзейских дней запланировано проведение молодёжного форума, форума СМИ. Он также предложил членам парламента вносить свои идеи для обсуждения. «Я на вас рассчитываю», - заявил Михаил Ведерников, обращаясь к молодёжи.

Врио губернатора остановился и на реставрационных мероприятиях при подготовке к Ганзейским дням. По его словам, средства на реставрацию объектов будут выделяться в рамках пятилетней программы. Этот вопрос Михаил Ведерников, в том числе, обсуждал на встрече с заместителем министра культуры РФ Аллой Маниловой во время ее визита в Псков на этой неделе.

На вопрос о нехватке педагогических кадров Михаил Ведерников заявил, что региону предстоит пересмотреть кадровую политику, сосредоточиться на строительстве современных школ и приведении в порядок уже существующих образовательных учреждений. «Должны быть региональные и федеральные программы, но здесь мы упираемся в средства. Может быть использован грантовый подход для поддержки педагогов, организация конкурсов, чтобы можно было покупать оборудование, доплаты учителям», - отметил врио губернатора.