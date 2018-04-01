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Общество

11-15 апреля в Пушкинском заповеднике состоится конференция «Сады и парки России»

11-15 апреля в Пушкинском заповеднике будет работать научно-практическая конференция памяти Валентины Агальцовой «Сады и парки России». Это уже шестая по счету конференция памяти мастера, сообщается на сайте учреждения.

На предстоящей конференции предстоит обсудить проблемы выявления исторических парков на территории Российской Федерации; реставрация, восстановление и поддержание облика парковых насаждений и исторических ландшафтов; опыт работы с историческими парками и природными ландшафтами как с постоянно-действующими музейными экспозициями; проблемы благоустройства территорий исторических природных ландшафтов, опыт и пути решения; Псковский край в зеркале усадебной культуры России; исторические усадебные парки, природные ландшафты и развитие туризма; роль волонтёров в деле сохранения и поддержания исторических парков.

Заявки на участие в конференции необходимо присылать в адрес оргкомитета. Куратор и координатор конференции Галина Пиврик, главный хранитель музейных лесов и парков, тел. +7 921 116 13 40; E-mail: pivrikgn@yandex.ru. К участию приглашаются сотрудники парковых служб музеев-заповедников, искусствоведы, архитекторы, преподаватели вузов.

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