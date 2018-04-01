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Общество

Краеведение, историю и археологию Пушкиногорья обсудят участники круглого стола 5 апреля

5 апреля Пушкинский заповедник организует круглый стол на тему «Краеведение, история и археология Пушкиногорья», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения. Он посвящен памяти М. Е. Васильева (1920 - 2003), историка, педагога, музейщика, специалиста по охране памятников.

Целью круглого стола является обсуждение как вопросов, связанных с изучением истории Пушкинского края, так и актуальных вопросов сохранения историко-культурных территорий и объектов культурного наследия.

Предлагаются к обсуждению следующие темы: сохранение историко-культурных территорий в границах достопримечательного места; изучение и мониторинг объектов культурного наследия, выявление объектов, имеющих историко-культурную ценность; изучение объектов археологического наследия и археологических коллекций; сохранение и уход за местами воинской славы и братскими воинскими захоронениями времен Великой Отечественной войны; популяризация историко-культурного наследия Пушкинского края.

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