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Общество

Португалия упростила выдачу виз россиянам

Посол Португалии в России Пауло Пинейру упростил процедуру получения туристических виз для граждан России, сообщают СМИ.

После вступления в должность посол встречался с российскими туроператорами и узнал, что процедура получения визы в Португалию — одна из самых сложных среди всех стран Евросоюза. «Тогда я пообещал, что приложу все силы, чтобы исправить это положение», — заявил посол.

Раньше при оформлении визы для подтверждения поездки туристы должны были предоставить оформленный авиабилет. Теперь будет достаточно лишь подтверждения его бронирования. Кроме того, посольство требовало подтверждения от отеля при оформлении проживания в гостинице в составе турпакета. Теперь же стало можно предоставлять уведомление системы онлайн-бронирования, подтверждение от принимающей стороны, ваучер туроператора с указанием отеля или, собственно, подтверждение от гостиницы.

Кроме того, ранее дата, когда виза будет готова, была неизвестна. Иногда документы могли находиться на оформлении до месяца. Теперь, по словам посла, срок выдачи визы будет сокращен до трех рабочих дней. Кроме того, теперь разрешена выдача многократных виз сроком до года и более со сроком пребывания до 90 дней. До этого визы практически всегда выдавались только на даты поездки.

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