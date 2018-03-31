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Культура

Невросценическую комедию «Клинический случай» поставят на сцене Псковского театра сегодня

1 апреля в 18:00 на Большой сцене Псковского академического театра драмы покажут «невросценическую» комедию «Клинический случай», сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции.

Премьера этой постановки состоялась в ноябре 2016 года. «Если вы хотите беззаботно провести вечер и от души посмеяться, посмотрите эту постановку Это классика жанра, умная, филигранно выстроенная и талантливо написанная пьеса одного из популярнейших современных драматургов Рея Куни. Герой захватывающей истории, врач лондонской клиники Дэвид Мортимер, в преддверии Рождества попадает в фарсовую ситуацию: в решительный момент карьеры, он узнает нечто такое, о чем должен был узнать еще 18 лет назад. Положение усугубляется тем, что Дэвид готовит очень важную речь, а его постоянно отвлекают. Как скрыть давнюю интрижку с медсестрой от ревнивой жены и любопытных коллег? Остаётся один выход — выкручиваться и врать! Он врет так вдохновенно и виртуозно, что и сам уже верит в свою ложь», - говорится в аннотации к спектаклю

Билеты можно купить онлайн или в кассе театра.

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