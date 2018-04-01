Псковский кремль вошёл в десятку самых необычных крепостей России

14:32, 01 апреля 2018, ПАИ

Национальный туристический портал Russia Travel сделал подборку самых необычных и интересных кремлей в России.

Для каждой крепости в «десятке» подобрали свой титул. Кремль в Тобольске - единственный в Сибири, в Верхотурье - самый маленький кремль, в Йошкар-Оле - самый новый, в Астрахани - самый южный, в Новгороде - один из самых древних. В Свияжске - передвижной кремль (от него остался только след в истории). Казанский кремль стал симбиозом двух культур, крепость в Зарайске - оплотом ополчения. В Коломне - двойник Московского кремля.

Псковский кремль назван самым мощным. Его фотографию сопровождает такой текст: «Еще один претендент на звание самого древнего кремля — Псковский Кром. Считается, что земляные укрепления окружали Псков еще в начале X века, а каменные постройки появились в XIII. Кремль стоял в центре крупнейшей крепости Европы, состоявшей из пяти поясов оборонительных сооружений, каждый — со своими стенами и башнями. До наших дней сохранились только руины Довмонтова города и Кром. В центре кремля возвышаются Троицкий собор и его колокольня с древнейшим в России звучащим набором колоколов. На вечевой площади перед собором принимались все важные решения и законы Псковской республики. Кремль был не только духовным и административным центром, но и самой мощной российской крепостью: он выдержал 26 осад, защитив город от польских войск, рыцарей ливонского ордена, шведов и литовцев».