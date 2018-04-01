В России ликвидировали одну профессию
Профессию стенографиста официально ликвидировали в России, сообщает РИА Новости. Соответствующий приказ подписал министр труда и социальной защиты Максим Топилин из-за невостребованности этой сферы деятельности.
Должности «секретарь-стенографистка», «стенографистка» и «заведующая машинописным трудом» исключены из квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих.
Стенография подразумевает использование при письме особых знаков и сокращений, что позволяет быстрее записывать устную речь. Скорость такого письма превосходит скорость обычного в 4-7 раз.