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Общество

В России ликвидировали одну профессию

Профессию стенографиста официально ликвидировали в России, сообщает РИА Новости. Соответствующий приказ подписал министр труда и социальной защиты Максим Топилин из-за невостребованности этой сферы деятельности.

Должности «секретарь-стенографистка», «стенографистка» и «заведующая машинописным трудом» исключены из квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих.

Стенография подразумевает использование при письме особых знаков и сокращений, что позволяет быстрее записывать устную речь. Скорость такого письма превосходит скорость обычного в 4-7 раз.

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