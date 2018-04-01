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Общество

Проверки торговых центров предлагается сделать регулярными и внезапными

Проверки торговых центров предлагается сделать регулярными и внезапными. С такой инициативой выступило МЧС России, сообщает газета «Известия».

Предложения, изменяющие порядок проведения проверок противопожарного состояния торговых центров, планируется внести в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев.

«МЧС предлагает внести изменения в федеральный закон «О защите прав предпринимателей», позволяющие пожарному надзору независимо от надзорных каникул проверять малый бизнес, если он является владельцем или арендатором объектов с массовым пребыванием людей», — заявил Ринат Еникеев.

Сейчас проверке подлежат только хозяйствующие субъекты, которые можно арендовать, а также отдельные помещения в торговых центрах, а не сам объект. Проверки торговых центров планируется проводить внезапно и не реже одного раза в год независимо от того, выявлены ли нарушения.

Пожар в здании торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово произошёл 25 марта. В момент возгорания системы сигнализации и пожаротушения не сработали. В результате трагедии погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.

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