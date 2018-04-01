Противопожарный рейд прошёл в Локне

15:23, 01 апреля 2018, ПАИ

31 марта сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам провёл профилактический рейд в посёлке Локня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда состоялись профилактические беседы с гражданами на тему соблюдения требований пожарной безопасности. В жилом секторе на подведомственной территории проведены инструктажи в области пожарной безопасности, в том числе по соблюдению требований пожарной безопасности, электробезопасности, правил эксплуатации газового оборудования и печного отопления, распространены листовки на темы: «Неисправный электроприбор - причина пожара», «Безопасность печного отопления», «Эксплуатация газового оборудования», с гражданами проведены профилактические беседы.

Населению рассказали о пожарной обстановке в Локнянском районе, о наиболее частых причинах возникновения пожаров, порядке действий при обнаружении пожара.