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Культура

Международный день детской книги празднуется 2 апреля

Сегодня, 2 апреля, празднуется Международный день детской книги. Как пишет сalend.ru, он отмечается  с 1967 года по инициативе и решению Международного совета по детской книге (International Board on Books for Young People, IBBY). Дата празднования приурочена к дню рождения сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена (Hans Christian Andersen).

Среди целей праздника — привлечение внимания к литературе, книжному искусству и книжной культуре для детей, к проблемам доступности детской книги и распространению детского чтения.

Детская литература появилась сравнительно недавно. До середины XVII века детям в основном рассказывали сказки устно, или они читали примерно то же, что и родители, например, басни. Но в основном круг детского чтения сводился к изучению Библии. В XVIII веке дети читали уже такие знаменитые сегодня произведения, как «Робинзон Крузо» Д. Дефо и «Путешествия Гулливера» Дж. Свифта, не менее популярными были сборники восточных сказок. И только в XIX веке они смогли читать специально для них написанные произведения, в частности — сказки братьев Гримм и Г.Х. Андерсена, который внес свой вклад в создание детской книги.

В России еще в XVII веке иеромонах Савватий писал стихи специально для детей, а в XVIII - XIX веках детские произведения создавали А. Пушкин, С. Аксаков, А. Шишков, А. Погорельский и другие. Тогда же начали появляться и первые детские журналы.   В настоящее время детская литература — это целое отдельное направление в литературе.

Ежегодно определяется тема праздника, приглашается известный автор из страны-хозяйки, чтобы написать послание всем детям планеты. Также приглашается известный художник, чтобы создать плакат Международного дня детской книги. В дальнейшем эти материалы используются для популяризации книг и развития интереса к чтению по всему миру.

Также в День детской книги (раз в два года) детским писателям и художникам присуждается главная и самая престижная в данной литературной области награда — Международная премия имени Г. Х. Андерсена с вручением золотой медали (ее еще называют «Малой Нобелевской премией»). Золотую медаль с профилем   сказочника вручают лауреатам на очередном конгрессе Международного совета по детской книге, как и Почетный диплом за отдельные книги для детей, который присуждается за иллюстрирование детских книг и их лучшие переводы на языки мира.  

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