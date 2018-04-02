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Общество

Государство будет оплачивать перелёты пассажирам в случае банкротства авиакомпании

Росавиация разработала новый порядок вывоза пассажиров, застрявших в аэропортах из-за проблем авиакомпаний.  Он предполагает, что государство  будет оплачивать перевозки пассажиров в ситуациях, когда авиакомпания окажется банкротом и потеряет все возможности продолжать выполнение рейсов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на руководителя федерального агентства Александра Нерадько.

 Планируется, что авиационные власти, кроме финансово-экономических показателей, будут контролировать и  производственные.

«Механизм уже выработан и, в общем, одобрен. Теперь он будет применяться. Я не хочу, чтобы он стал инструментарием для недобросовестных авиакомпаний, чьи собственники   оставят пассажиров за рубежом», - сказал Александра Нерадько.

Он подчеркнул, что задача Росавиации — максимально пристально контролировать ситуацию на рынке перевозок.

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