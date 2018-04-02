Государство будет оплачивать перелёты пассажирам в случае банкротства авиакомпании

09:07, 02 апреля 2018, ПАИ

Росавиация разработала новый порядок вывоза пассажиров, застрявших в аэропортах из-за проблем авиакомпаний. Он предполагает, что государство будет оплачивать перевозки пассажиров в ситуациях, когда авиакомпания окажется банкротом и потеряет все возможности продолжать выполнение рейсов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на руководителя федерального агентства Александра Нерадько.

Планируется, что авиационные власти, кроме финансово-экономических показателей, будут контролировать и производственные.

«Механизм уже выработан и, в общем, одобрен. Теперь он будет применяться. Я не хочу, чтобы он стал инструментарием для недобросовестных авиакомпаний, чьи собственники оставят пассажиров за рубежом», - сказал Александра Нерадько.

Он подчеркнул, что задача Росавиации — максимально пристально контролировать ситуацию на рынке перевозок.