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Пешеход попал под колёса Mazda на пересечении Рижского и Петровской в Пскове

1 апреля в 2:00 в Пскове на перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской Mazda 6 сбил 21-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемой «зебре». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, пешеход госпитализирован в областную больницу.

В 7:10 в деревне Литово Новоржевского района Volkswagen Transporter врезался в дерево. 68-летняя водитель госпитализирована в островскую больницу.

В 12:30 в Пскове у дома № 54 по Октябрьскому проспекту Mitsubishi Colt, выезжавший со второстепенной дороги, столкнулся с Mercedes, который ехал по главной. Пострадала 38-летняя водитель Mitsubishi, она доставлена в больницу.

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