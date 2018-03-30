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Спорт

Псковичи победили в финале областной Спартакиады по настольному теннису

1 апреля в спортивном комплексе колледжа Псковского государственного университета состоялись финальные соревнования 10-ой областной Спартакиады учащихся по настольному теннису. Как сообщил Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки Псковской области, команда из Пскова в составе Даниила Заплатина, Николая Филиппова и Екатерины Беляевой стала победителем соревнований. На втором месте - спортсмены из Невельского района (Денис Савчук, Никита Чечуров, Кристина Тиккер), на третьем - теннисисты из Великолукского района (Ефим Ефимов, Иван Иванов, Ирис Ходоренко). На последующих местах оказались спортсмены из Струг Красных, Пушкинских Гор и Дно.

28-30 марта Псков принимал финалистов Спартакиады по волейболу. Первыми на волейбольную площадку Дома спорта вышли команды юношей. Не проиграв не одной встречи, чемпионом стала команда Себежского района (тренер Александр Шаров). На втором месте - волейболисты из Пскова (тренер Александр Гаврилов), на третьем – спортсмены из Невельского района (тренер Марина Вихман). Четвертое, пятое и шестое места заняли представители Великих Лук, Печор и Острова.

В соревнованиях девушек лучшими в финале стали спортсменки из Невельского района (тренер Марина Вихман). Команда из Пскова (тренер Анжела Цветкова) стала второй, из Псковского района – третьей (тренер Владислав Шишкин). Последующие места достались их сверстницам из Великих Лук, Себежского и Стругокрасненского районов.  

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