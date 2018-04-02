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Общество

День Фотины Самаряныни наступил по народному календарю

Сегодня, 2 апреля, по народному календарю наступил день Фотины Самаряныни. Об этом сообщает портал calend.ru.

Фотина Самаряныня (русский вариант имени — Светлана), память которой отмечается в этот день, — героиня известного библейского предания, та самая женщина, у которой Иисус Христос попросил воды из колодца Иакова. Познакомившись с Сыном Божьим, она возвестила о приходе Мессии, а позже стала христианкой. В 66 году Фотина приняла мученическую смерть — римляне бросили ее в колодец. Вместе с ней пострадали два ее сына и четыре сестры.

Благодаря двум преданиям — о встрече с Христом у колодца и о смерти мученицы в колодце, на Руси особо в этот день стали почитать колодезную воду. Считается, что на Фотинью она приобретает целительные свойства. Обязательно в этот день нужно было умываться водой из колодца — так можно было излечиться от разных недугов, в первую очередь, от лихорадки. Просили помощи у Фотиньи и другим образом. В некоторых местах на Руси в этот день писали молитву на бумажке, завязывали ее в ветошь и давали больному человеку носить ее на шее три дня или девять дней. После этого записку нужно было сжечь на свече и съесть оставшийся пепел.

Кроме того, в этот день славили лен — главного «поставщика» ткани в русском народе. С утра на улицу выносили красивые вещи из льна, развешивали их на заборах, поленницах, калитках. Ветки берез украшали рушниками. Девушки же водили хороводы с длинными льняными полотенцами, которые было принято использовать на свадьбах. Считалось, что этот обряд привлекает достойных женихов.

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