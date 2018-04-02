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Общество

200 млн рублей дополнительно из федерального бюджета получит Псковская область на развитие дорог

Правительство РФ дополнительно выделит 200 млн рублей Псковской области на развитие дорог. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

«Средства предоставляются в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» и приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» государственной программы «Развитие транспортной системы», - говорится в пояснительной записке к документу.

Всего же кабинет министров распределил 6,1 млрд рублей 30 субъектам Федерации на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения.

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