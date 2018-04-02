200 млн рублей дополнительно из федерального бюджета получит Псковская область на развитие дорог

09:48, 02 апреля 2018, ПАИ

Правительство РФ дополнительно выделит 200 млн рублей Псковской области на развитие дорог. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

«Средства предоставляются в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» и приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» государственной программы «Развитие транспортной системы», - говорится в пояснительной записке к документу.

Всего же кабинет министров распределил 6,1 млрд рублей 30 субъектам Федерации на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения.