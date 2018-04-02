0
09:48
200 млн рублей дополнительно из федерального бюджета получит Псковская область на развитие дорог
09:22
Доступ к порочащей честь информации планируется ограничить
16:59
Псковская область должна стать привлекательной для молодых специалистов, уверен Михаил Ведерников
14:32
Псковский кремль вошёл в десятку самых необычных крепостей России
12:50
На помощь молодёжи в подготовке Ганзейских дней рассчитывает Михаил Ведерников
10:51
Члены Молодёжного парламента проводят выездное заседание в формате сессии стратегического планирования
08:50
Вербное Воскресенье отмечают православные верующие
Еще новости
Общество

Псковская Росгвардия приглашает граждан на службу

Отдел Росгвардии по Псковской области приглашает граждан на службу в ОМОН. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

На службу принимаются мужчины от 35 лет с российским гражданством, с высокими моральными, волевыми и физическими качествами, имеющие полное среднее образование, не ниже 11 классов. Кроме того, кандидаты должны пройти службу по призыву в Вооруженных силах РФ и иметь первую (А) группу годности к службе.

Всем сотрудникам и членам его семьи предоставляется полный социальный пакет, льготная выслуга лет – 1 год за 1,5, бесплатное медицинское обслуживание, а также заработная плата от 30 тыс. рублей.

Дополнительная информация по телефону: (8112) 72-15-75.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

200 млн рублей дополнительно из федерального бюджета получит Псковская область на развитие дорог
02 апреля 2018
200 млн рублей дополнительно из федерального бюджета получит Псковская область на развитие дорог 1
Доступ к порочащей честь информации планируется ограничить
02 апреля 2018
Доступ к порочащей честь информации планируется ограничить
Псковская область должна стать привлекательной для молодых специалистов, уверен Михаил Ведерников
01 апреля 2018
Псковская область должна стать привлекательной для молодых специалистов, уверен Михаил Ведерников 6
Псковский кремль вошёл в десятку самых необычных крепостей России
01 апреля 2018
Псковский кремль вошёл в десятку самых необычных крепостей России 5
На помощь молодёжи в подготовке Ганзейских дней рассчитывает Михаил Ведерников
01 апреля 2018
На помощь молодёжи в подготовке Ганзейских дней рассчитывает Михаил Ведерников 2
Члены Молодёжного парламента проводят выездное заседание в формате сессии стратегического планирования
01 апреля 2018
Члены Молодёжного парламента проводят выездное заседание в формате сессии стратегического планирования
Вербное Воскресенье отмечают православные верующие
01 апреля 2018
Вербное Воскресенье отмечают православные верующие
До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 1 апреля
31 марта 2018
До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 1 апреля

Идет загрузка...