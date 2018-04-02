Псковская Росгвардия приглашает граждан на службу

10:20, 02 апреля 2018, ПАИ

Отдел Росгвардии по Псковской области приглашает граждан на службу в ОМОН. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

На службу принимаются мужчины от 35 лет с российским гражданством, с высокими моральными, волевыми и физическими качествами, имеющие полное среднее образование, не ниже 11 классов. Кроме того, кандидаты должны пройти службу по призыву в Вооруженных силах РФ и иметь первую (А) группу годности к службе.

Всем сотрудникам и членам его семьи предоставляется полный социальный пакет, льготная выслуга лет – 1 год за 1,5, бесплатное медицинское обслуживание, а также заработная плата от 30 тыс. рублей.

Дополнительная информация по телефону: (8112) 72-15-75.