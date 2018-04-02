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Общество

Открыта регистрация на Кубок PRO SPORT — 2018 в Псковской области

Открыта регистрация на Кубок PRO SPORT - 2018 по бегу по пересечённой местности. Об этом сообщается в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

Мероприятие пройдет в 5 этапов: I этап - 20 мая (Финский парк), II этап - 17 июня (Череха), III этап - 15 июля (Печорский район), IV этап - 19 августа (гора Соколиха), V этап - 9 сентября (Печорский район).

Отмечается, что в рамках первого этапа будет также и дистанция полумарафон!

Зарегистрироваться можно на сайте здесь>>>

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