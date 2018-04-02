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Общество

Тульский пилот Дмитрий Жохов первым подал заявку на участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках

Первым пилотом, подавшим заявку на участие в 23-й Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках, стал Дмитрий Жохов из Тулы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

В прошлом году Дмитрий Жохов также открыл список аэронавтов, а по итогам встречи завоевал Кубок, посвященный 90-летию Великолукского района.  В первом сезоне спортсмен завоевал бронзу 23-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту и стал чемпионом Центрального федерального округа. Эти результаты позволили ему в 22 года стать мастером спорта в воздухоплавании и подняться с 11 места в общероссийском рейтинге в 2016 году до 7 места по итогам 2017 года.

Напомним, что 23-я международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 10 по 16 июня. Российские пилоты, желающие принять участие в Чемпионате, должны представить заявку на участие в соревнованиях не позднее 20 апреля включительно. Пилоты, не принимающие участия в Чемпионате России, представляют заявку на участие не позднее 27 апреля включительно.

Организаторами встречи выступают администрация Псковской области и города Великие Луки, полномочным представителем которых является Федерация воздухоплавательного спорта Псковской области Генеральным спонсором Международной встречи воздухоплавателей является ПАО «Газпром».

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