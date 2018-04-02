447 водителей предупредили об опасности выхода на лёд в Псковском районе

11:47, 02 апреля 2018, ПАИ

31 марта и 1 апреля сотрудники псковского управления МЧС предупредили об опасности выхода на лёд 447 человек на 200 единицах техники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В соответствии с Распоряжением администрации области о запрете выхода населения и выезда автотранспорта на лёд организовано дежурство оперативных групп МЧС совместно с представителями ГИБДД на временных постах, созданных в населённых пунктах Неёлово и Солоново Псковского района. Сотрудники МЧС доводили до водителей и пассажиров машин содержание Распоряжения о запрете выхода на лёд под роспись.

В настоящее время в соответствии с действующим законодательством подобные дежурные группы не имеют полномочий по задержке и возвращению машин, однако предупредить людей об опасности и провести разъяснительную работу среди населения о запрете выхода на лёд они обязаны, добавили в управлении.