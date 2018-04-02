Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 3 апреля

18:36, 02 апреля 2018, ПАИ

3 апреля на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от -2 до +3 градусов, днем - от +1 до +6.

Будет дуть ветер западного направления со скоростью 7-12 метра в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.