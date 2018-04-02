Обучение на русском языке в средней школе запретили в Латвии

10:56, 02 апреля 2018, ПАИ

Президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил реформу по переводу школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Обучение в средней школе на латышском языке обеспечит одинаковые возможности для всей молодежи получить качественное образование и построить свою жизнь в Латвии, чтобы здесь учиться и работать», — отмечается в сообщении.

Как заявил Раймондс Вейонис, «это создаст более сплоченное общество и усилит страну».