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Общество

Обучение на русском языке в средней школе запретили в Латвии

Президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил реформу по переводу школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Обучение в средней школе на латышском языке обеспечит одинаковые возможности для всей молодежи получить качественное образование и построить свою жизнь в Латвии, чтобы здесь учиться и работать», — отмечается в сообщении.

Как заявил Раймондс Вейонис, «это создаст более сплоченное общество и усилит страну».

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