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Общество

Проблемы преступности среди несовершеннолетних обсудили в Псковском филиале Академии ФСИН

В Псковском филиале Академии ФСИН России обсудили актуальные проблемы преступности среди несовершеннолетних. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Круглый стол «Преступность несовершеннолетних в современном обществе: актуальные проблемы и противодействие», организованный сотрудниками кафедры уголовно-правовых дисциплин, собрал преподавателей, курсантов и студентов Псковского филиала академии.

Открывая мероприятие, организаторы отметили, что несовершеннолетние требуют повышенного внимания со стороны государства и общества, поэтому профилактика преступлений является одной из приоритетных задач социально-правовой политики России.

Кроме того, на заседании прозвучали выступления о причинах правонарушающего поведения подростков, особенностях реализации наказания в виде лишения свободы в отношении несовершеннолетних, основных методах воспитательного воздействия в процессе их ресоциализации.

«Участники круглого стола в очередной раз сошлись во мнении, что профилактика противоправного поведения играет ключевую роль в борьбе с правонарушениями и преступлениями, совершаемыми несовершеннолетними», - отметили в пресс-службе.

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