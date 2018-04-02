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Общество

Участие в VII Международном экономическом форуме в Орше примет псковская делегация

Торгово-промышленная палата Псковской области приглашает местных предпринимателей принять участие в работе VII Международного экономического форума и Республиканской универсальной выставки-ярмарки «Оршанские традиции», которые состоятся в Орше (Витебская область, Белоруссия) 11-12 апреля.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ТПП региона, выезд делегации состоится 10 апреля во второй половине дня на автотранспорте палаты. 12 апреля запланировано возвращение в Псков. Регистрационный взнос: 3 тысячи рублей с участника (включает транспортные и регистрационные расходы).

Подробнее с программой можно ознакомиться здесь>>>

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