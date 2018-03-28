Двух псковичей в наркотическом опьянении задержали сотрудники ОМОН

11:26, 02 апреля 2018, ПАИ

1 апреля в Пскове сотрудники ОМОН задержали граждан с признаками наркотического опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

В ходе совместных с оперативниками управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД оперативно-профилактических мероприятий на территории микрорайона Завеличье сотрудники ОМОН выявили двух мужчин, у которых изъяли сверток с веществом растительного происхождения.

За употребление наркотических средств в соответствии с частью 2 статьи 20.20 КоАП задержанные будут привлечены к административной ответственности.