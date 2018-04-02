Режим «дотошность»

13:11, 02 апреля 2018, ПАИ

Сегодня исполнилось 9 дней с момента страшного и по последствиям, и по масштабам, пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Воскресным днём, 25 марта, перестроенная и приспособленная под магазины и кинотеатры конфетная фабрика стала братской могилой для 64 человек, в том числе для 41 ребёнка.

Жёны, бабушки, малыши, отрезанные от спасения дымом и огнём, звонили и писали близким, чтобы попрощаться и в последний раз сказать: «Люблю!» «Наши дети горели, а мы просто наблюдали...», - беспомощно скажут потом Александр и Ольга Лиллевяли. В «Зимней вишне» заживо сгорели три их дочери: двум было по 11 лет; младшей — пять.

Опалённый Кузбасс погрузился в траур, который, конечно, продлится гораздо дольше трёх официальных дней. Жизнь семей, потерявших близких, разделилась на «до» и «после» и уже никогда прежней не станет. 27 марта в Кемерово прибыл президент Владимир Путин, на совещании, стенограмма c которого на kremlin.ru, думается, побила все рекорды по прочтениям, он с трудом подбирал слова, чтобы как-то описать случившееся: «Что же у нас происходит?! Это ведь не боевые действия, не выброс метана где-то в шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети… Мы говорим о демографии, а теряем столько людей. Из-за чего? Из-за какой-то преступной халатности, из-за разгильдяйства. Как это вообще могло случиться?! Первое чувство, когда говорят о количестве погибших и погибших детей, хочется не плакать, а реветь, а когда послушаешь, что здесь сказано, уже другие чувства возникают, честно скажу».

На следующий день глава государства объявил общенациональный траур. По всей стране, по всему миру, где есть люди, способные сопереживать, прошли десятки траурных мероприятий, образовались сотни стихийных мемориалов из цветов, игрушек и фраз «Кемерово, мы с тобой», «Простите нас, маленькие».

В соцсетях чуть более развёрнуто: «Я сегодня целый день думаю про мужика из Кемерово, который на пожаре потерял всю семью - жену и троих детей. Начал смотреть интервью с ним. Не досмотрел. Это невозможно. Целый день его взгляд перед глазами. Совещания, документы, встречи, телефон. И все через его взгляд. И ком в горле каждый раз.

Целый день я думаю о том, как через это можно пройти? Как он сейчас домой приходит? Там же еще все так же, как было до их ухода. Детские игрушки разбросанные. Порядок на кухне, наведенный женой. Вещи их в шкафу. Зубные щетки в ванной. В спальне подушки с их запахом. Не то что представить, подумать страшно, что все это происходит прямо сейчас с таким же мужиком как ты. Только не в Вологде. А в Кемерово. И все это не кино, а взаправду. И что ничего уже не поделать. Ничего не изменить.

В Вологде уже поздний вечер. В Кемерово глубокая ночь. Как он один там сейчас в этой темноте? Среди игрушек, вещей, зубных щеток, подушек. И мне вдруг стало ясно, что все самое ужасное еще у него впереди. На кладбище. Когда гробы закроют. Когда все точки над «i» расставятся. Когда весь этот кошмар станет реальностью.

Как ты не сойдешь с ума, мужик? Как ты все это вынесешь, если я за тысячи километров от тебя думаю об этом и курить не могу. Потому что в горле ком и губы дрожат. Как помочь тебе, мужик? Какие слова сказать, какую молитву прочитать, чтобы Вселенная удержала тебя на ногах, когда вся эта жуть станет для тебя настоящим?».

Сейчас в это трудно поверить, но если трагедия не зацепила лично тебя, твою семью, она забудется. Что-то уходит из памяти раньше, что-то задерживается дольше. Стёрлась трагедия в пермском клубе «Хромая лошадь», где в 2009 году погибли 156 человек, ушла из памяти затонувшая с 122 пассажирами в 2011 году «Булгария» и пожар в психоневрологическом диспансере в Новгородской области в 2013 году, где сгорели 37 человек, и 14 утонувших в Сямозере детей, хотя было это совсем недавно — в 2016 году.

Ничего не поделать, человек так устроен, мозг блокирует подобные воспоминания. К сожалению, через некоторое время уйдёт и приступ всеобщей гражданской ответственности, когда все - от ответственных и полномочных до простых граждан - проверяют эвакуационные выходы, средства пожаротушения, изучают правила поведения при пожаре и скупают огнетушители. На прошедшей неделе в России резко возросло число покупок противопожарного назначения. В группе этих товаров продажи увеличились в пять раз. Наибольшим спросом пользуются фильтрующие маски, противогазы и огнетушители.

Испокон века мы живём приступами авралов, штурмовщины и по принципу «пока петух не клюнет», системность и планомерность — не наш метод. Как мы обычно реагируем на внезапный сигнал тревоги в здании, где работаем? Правильно: остаёмся на местах с мыслями: «Наверное, случайно сработало». Сейчас, конечно, всё будет по-другому, но надолго ли? Если ты интересуешься, как обстоят дела с безопасностью в школе, куда ходит твой ребёнок, если ты посреди бела дня, не после очередной трагедии, а просто так, дёргаешь ручку эвакуационного выхода и жалуешься на то, что она закрыта, ты кто? Ты — дотошный и неприятный во всех отношениях человек, белая ворона и вообще, тебе, что больше всех надо что ли? Вот большинство смирились и не выступают.

А пока 27 марта арт-директор ТРК «Акваполис» Николай Королев, не дожидаясь визита сотрудников ГУ МЧС, опубликовал в фото- и видеоотчёты о соблюдении правил противопожарной безопасности в ТРК «Акваполис» и ТК «ПИК60».

«В торговом комплексе «ПИК 60» имеется охранно-пожарная сигнализация, автоматическая система пожаротушения, станция повышения давления, пожарные краны, огнетушители, система дымоудаления, система оповещения и эвакуации людей при пожаре. Также на этажах размещены планы эвакуации людей при пожаре с направлениями движений в сторону эвакуационных выходов. Для безопасности людей в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» смонтирована система охранно-пожарной сигнализации, автоматическая система пожаротушения, системы оповещения и эвакуации людей при пожаре, также система дымоудаления. Также комплекс оснащен станцией пожаротушения, тушение огня в комплексе осуществляется спринклерной системой пожаротушения. Также в комплексе имеется пожарные краны и огнетушители ОП-4. Также на этажах размещены планы эвакуации людей при пожаре с направлениями движений в сторону эвакуационных выходов», - подробно отчитался Королёв в соцсетях.

Вам полегчало? Мне что-то не очень. Я часто бываю в «Акваполисе» (единственном ТРК, где есть злополучные кинозалы), но до сих пор не знаю расположения эвакуационных выходов. Указатели не бросаются в глаза от слова «совсем». Сейчас, возможно, что-то изменилось. И я такая не одна. Видимо, поэтому зимой во время учебной тревоги в «Акваполисе» люди побежали не к эвакуационным выходам, а к двум узким эскалаторам в разных частях комплекса. И это ещё давки не было, потому что все знали — учения.

28 марта в «Акваполис» состоялась официальная проверка, дали учебную тревогу, прервали киносеансы, проверили датчики-выходы. В результате должностные лица остались довольны состоянием дел. Ещё бы было по-другому!

30 марта пожарно-тактические учения прошли в «Империале» и в «Тележке» на Труда. Там тоже всё оказалось неплохо. Это пока. До этого, совершенно точно, эвакуационные выходы в «Империале» были закрыты, а автоматические двери по-прежнему для сохранения тепла открываются «змейкой».

Пока что-то молчит «Максимус», которому бы сейчас забеспокоиться больше прочих. Если «ПИК», «Империал» и «Акваполис» изначально проектировались под торговые комплексы, то «Максимус» располагается в длинной «кишке» бывших казарм Иркутского полка, а позднее Машиностроительного завода, переоборудованного в начале 2000-х. Там ровно одна известная посетителям лестница, ведущая с третьего этажа, и ровно один эскалатор. К тому же эвакуационные выходы в «Максимусе» тоже до этих пор были закрыты, да и действующие двери открываются в хаотичном, одним арендаторам известном, порядке. Думается, сотрудникам надзорных органов ещё предстоит задать владельцам этого ТК массу вопросов.

Впрочем, через некоторое время накал спадёт, переживания улягутся, заботливо открытые эвакуационные выходы снова прикроют «от воришек», но простые псковичи, надеюсь, включат режим «дотошность» и через пару месяцев всё же подёргают ту самую ручку, которая может спасти жизнь сотням людей.