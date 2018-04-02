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Общество

Правительство РФ планирует ужесточить требования к продаже детских товаров через интернет

Первый вице-премьер Правительства РФ Игорь Шувалов по итогам совещания с представителями госорганов и интернет-компаний поручил Минэкономики и Федеральной таможенной службе (ФТС) проработать новые требования к интернет-магазинам, которые занимаются поставкой и продажей в стране детских товаров, сообщает «Коммерсант».

Речь идет в первую очередь о детских товарах из иностранных интернет-магазинов. Как следует из протокола совещания, главная цель такого шага - «недопущение поступления в продажу опасных для жизни, здоровья потребителя и окружающей среды товаров».

Отмечается, что первым шагом, позволяющим идентифицировать содержимое, станут обязательные условия для отправителей товаров. Они будут обязаны указывать код, соответствующий классификатору продукции, используемому на территории Евразийского экономического союза. После продавцов обяжут сообщать о наличии сертификата безопасности для отправлений, содержащих товары для детей. Если это требование не будет выполнено, онлайн-магазин получит свои товары назад.

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) полагают, что отдельные меры могут быть введены уже к июню, а полностью инициативу можно будет реализовать до конца 2018 года.

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